グッチ エボニー クロス ペンダント ネックレス 十字架 木製 メンズ ...

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コメント無し、即購入、大歓迎！アンティーク加工のネックレスです！男女兼用でお使いいただけます。友人にネックレス単体で貰ったため保存袋や箱がありません。シルバー部分にコキズがあります。アンティーク加工の為所々に黒ずみがあります。プチプチに包み、発送となります。ご理解いただける方は、ご検討お願いいたします！※目立ったダメージはありませんが、使用感はあります。あくまで古着ということをご理解ください。※自宅保管であることをご了承ください。※喫煙者、ペットはいません。※ご購入後のキャンセル、返品は基本的に受け付けておりません。※発送時はあるていど圧縮梱包します。ご了承ください。