プラダ　2PP68T サフィアーノ　キーリング　PRADA ブラック　NERO

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○型番 :2PP68TNERO○付属品 :本体、ギャランティ、外箱○状態 :金属部分に若干のくすみとスレがございます！詳細は写真でご確認下さい。○商品説明 :トライアングルロゴがアクセントになったシンプルなキーリングです(*^^*)上質なレザーを使用し、エレガントで洗練された雰囲気でフックが付いており、バッグチャームとしても活用可能！■サイズ：全長：約14cm、幅2㎝三角プレート：約横2.4cm×縦1.4cm重量：約39g※多少の誤差はご容赦ください！■カラー：ブラック NERO※ライトの加減により実物との多少の差がある場合がございますのでご了承下さいませ！■素材：レザーメタル■仕様：キーリングあくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。この他にも便利！時短に役立つ電化製品などを多数お安く出品しておりますので是非覗いて行ってください！当ストアからまとめてご購入の方は2点以上で1000円オフにさせていただきます！#その他当Sストアアクセサリーはこちら！#その他当Sストア全商品はこちら！