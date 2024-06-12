【ナイキ】 ワッフル DEBUT マットオリーブ DH9522-102

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ナイキワッフルDEBUTシューズカジュアルメンズライトストーン/マットオリーブ/オレンジ品番DH9522-1021度着用(短時間使用)のみの綺麗なお品です。同じ物の別サイズ購入いたしましたので欲しい方どーぞ！細身のたいぷなので通常よりハーフアップ位が丁度良いかと思います。軽くて履きやすいですよ！【状態】綺麗な中古※着用1度のみ【付属品】純正赤箱、黒タグ※品番・形状をご確認の上、自己責任にて適合確認をお願い致します。※素人採寸につき多少の誤差はご理解下さい。※リユースパーツ、古着等に「理解のない方、神経質な方、完璧を求める方」はご遠慮ください。～質問・納得の上ご購入ください～