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【ナイキ】 ワッフル DEBUT マットオリーブ DH9522-102
商品番号 I32716815805
商品名

【ナイキ】 ワッフル DEBUT マットオリーブ DH9522-102
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,089 円
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商品詳細

ナイキワッフルDEBUTシューズカジュアルメンズライトストーン/マットオリーブ/オレンジ品番DH9522-1021度着用(短時間使用)のみの綺麗なお品です。同じ物の別サイズ購入いたしましたので欲しい方どーぞ！細身のたいぷなので通常よりハーフアップ位が丁度良いかと思います。軽くて履きやすいですよ！【状態】綺麗な中古※着用1度のみ【付属品】純正赤箱、黒タグ※品番・形状をご確認の上、自己責任にて適合確認をお願い致します。※素人採寸につき多少の誤差はご理解下さい。※リユースパーツ、古着等に「理解のない方、神経質な方、完璧を求める方」はご遠慮ください。～質問・納得の上ご購入ください～
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