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デザインのひきだし NO50 現代日本の印刷加工大全
商品番号 R31627871998
商品名

デザインのひきだし NO50 現代日本の印刷加工大全
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デザインのひきだしNO50現代日本の印刷加工大全特集は【現代日本の印刷加工大全】。「あなたの会社の一番得意な印刷加工を教えてください！」という問いに応えてくれた、日本全国の印刷加工会社がつくった実物サンプルをすべて収録。活版印刷から箔押し、シール印刷、多色スクリーン印刷、偏光パール印刷、擬似エンボス、銅版印刷、コールドフォイル、リソグラフト……などなど、多種多様な印刷加工がすべて見られます！177種類のサンプル入り。特集　「現代日本の印刷加工大全」連載・記事｜もじモジ探偵団／名工の肖像／大島依提亜の偏愛文字デザインほか特典：実物サンプルBOOK＋実物サンプルBOX新品未開封
http://narcologia.ru/goods/freezer538398.html
http://narcologia.ru/goods/displease427231.html
http://narcologia.ru/goods/peroration432415.html
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