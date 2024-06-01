デザインのひきだし NO50 現代日本の印刷加工大全

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商品詳細
デザインのひきだしNO50現代日本の印刷加工大全特集は【現代日本の印刷加工大全】。「あなたの会社の一番得意な印刷加工を教えてください！」という問いに応えてくれた、日本全国の印刷加工会社がつくった実物サンプルをすべて収録。活版印刷から箔押し、シール印刷、多色スクリーン印刷、偏光パール印刷、擬似エンボス、銅版印刷、コールドフォイル、リソグラフト……などなど、多種多様な印刷加工がすべて見られます！177種類のサンプル入り。特集 「現代日本の印刷加工大全」連載・記事｜もじモジ探偵団／名工の肖像／大島依提亜の偏愛文字デザインほか特典：実物サンプルBOOK＋実物サンプルBOX新品未開封
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デザインのひきだし50』特集「現代日本の印刷加工大全」 -の商品詳細 ...
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デザインのひきだし No.50に当社の印刷見本が掲載されました｜お知らせ ...
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雑誌掲載情報】デザインのひきだし50「現代日本の印刷加工大全 ...
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デザインのひきだし』創刊から50号!! 大々感謝特別号は、全国の “一番 ...
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