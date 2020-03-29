３級損害保険登録鑑定人　過去問ノート Ver４

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損害保険鑑定人.info | 損害保険鑑定人による損害保険鑑定人のためのサイト



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テキスト・過去問題等｜日本損害保険協会



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2023年7月分までの、直近10回分の過去問をまとめた試験対策ノートです。過去問をそのまま問題形式で記載したものではなく、誤った問題は正しい文章に直して単元ごとにまとめています。解答文章や必要な説明、画像や図表などを約160ページに編集した最新バージョンです ♪♡♡♡ 商品内容 ♡♡♡・保険一般、建築、電気、機械の4科目に分けています。・各科目を単元別に、テキストに沿って記載しているので過去の出題傾向が一目で分ります。・不要な部分を勉強する時間、テキストから探す時間等が圧倒的に短縮できます。・注文後に印刷しますので書き込み等はありません (^^♪♡♡♡ ご確認ください ♡♡♡ ♪このまとめノートを読み込むのが合格の近道ですが、このノートはテキストではありません。テキストで基本的な内容や専門用語、画像は確認してください。♪登録鑑定人の試験問題は、ほぼテキストの文言どおりに出題されるためテキストは必要です。すべて購入する必要はありませんが、最低限のテキストは別途ご購入されることをお勧めします。♪あくまで、私が自分の勉強のために過去問を中心に作成したノートです。ご理解のうえご検討下さい。例えば、電気の計算問題等は自分が理解しやすい方法で計算していますが、もっと早く正解を導く方法もあります。♪このノートを複写・譲渡・転売することは硬くお断りしていますのでご了承下さい。♪商品の性質上、返品はお受けしておりません。