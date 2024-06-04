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Nintendo バーチャルボーイ 本体 カセット付き 《動作確認済み》
商品番号 J10147031413
商品名

Nintendo バーチャルボーイ 本体 カセット付き 《動作確認済み》
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 19,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoバーチャルボーイ本体とソフト1本・ACアダプタタップのセットです。電池ボックスも問題なく使っていただけます。2023年8月29日に電池ボックスに電池を入れて動作確認を行いました。音の出力も問題ありませんでした。電源が入りソフトがプレイできることを確認済みですが、古い精密機器ですので神経質な方はご遠慮下さい。返品不可でお願いします。長期自宅保管品になりますので、箱は劣化してます。中の箱も少し割れています。また本体の説明書等折り曲がっていたり劣化がかなり見られます。読むことは問題ないです。本体やソフト等、遊んでいただく分には問題はごさいません。自宅保管品をご理解頂ける方にお願いいたします。状態の詳細は写真をご確認ください。よろしくお願いいたします。#任天堂#Nintendo#レトロゲーム#バーチャルボーイ#ゲーム機本体#箱付き#説明書あり
http://narcologia.ru/goods/moisture934669.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation875821.html
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