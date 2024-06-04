【動作確認済・激レア】ファミコンソフト「グランドマスター」

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商品詳細
激レアソフト「グランドマスター」です。箱、ソフト、取説、チラシ、プラケース、ビニール袋です。こちらの商品はワンオーナーのコレクション品です。箱裏面右上に破れが見られますが、全体的に綺麗です。大人気の商品です。商品状態は、画像にて、ご確認・ご断下さい。動作確認済ですが、商品の保証期限が過ぎていますので、今後、動作しない等の不具合がありましても保証できません。ご理解いただける方のみ、ご購入をご検討下さい。#ファミコン#ファミコン本体#ファミリーコンピュータ#ニンテンドー#任天堂#レトロゲーム#ＦＣ#FC#激レア#美品#グランドマスター
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