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PS4PRO(1TB)本体、ゲームソフト2タイトル
商品番号 L26352301012
商品名

PS4PRO(1TB)本体、ゲームソフト2タイトル
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■概要PS4PRO(1TB)本体、ゲームソフト2タイトルセットです。利用機会が少ないため出品することにしました。■内容物・PS4PRO(1TB)(CUH-7000BB01JetBlack)　　PS4PRO本体　　HDMIケーブル　　電源ケーブル　　USBケーブル　　コントローラー(1個)　　説明書類・ソフト２本　　新サクラ大戦　　DRAGONQUESTBUILDERS（ドラゴンクエストビルダーズ）■状態　いずれも使用感はありますが動作には問題ありません。　使用していた為、細かい傷や汚れはある点はご了承ください。
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