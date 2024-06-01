PS4PRO(1TB)本体、ゲームソフト2タイトル

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商品詳細
■概要PS4PRO(1TB)本体、ゲームソフト2タイトルセットです。利用機会が少ないため出品することにしました。■内容物・PS4PRO(1TB)(CUH-7000BB01JetBlack) PS4PRO本体 HDMIケーブル 電源ケーブル USBケーブル コントローラー(1個) 説明書類・ソフト２本 新サクラ大戦 DRAGONQUESTBUILDERS（ドラゴンクエストビルダーズ）■状態 いずれも使用感はありますが動作には問題ありません。 使用していた為、細かい傷や汚れはある点はご了承ください。
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