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商品詳細
パッケージに擦れがあります動作確認済み「世界樹の迷宮X（クロス）3DS」アトラス絶海の孤島レムリアに眠る秘宝を求め、さまざまな職業の冒険者たちが広大な迷宮を大冒険。これまでのシリーズのエッセンスがクロスオーバーする、集大成とも言える作品。#アトラス#エンタメホビー#ゲームソフトゲーム機本体#携帯用ゲームソフト#アトラス#ゲーム#RPG#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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世界樹の迷宮X（クロス） | ニンテンドー3DS | 任天堂
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世界樹の迷宮X (クロス) - 3DS
世界樹の迷宮X（クロス） | ニンテンドー3DS | 任天堂
世界樹の迷宮X(クロス) - 公式サイト
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