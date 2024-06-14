プレジデント経営大学院 ビジネスす能力開発講座

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プレジデント経営大学院人間力向上講座VHSビデオテープとテキストで構成されています。(禅の人間学)講師松原泰道(勝負の勘どころ)講師坂田栄男(人を育て、人を生かす)講師藤田元司(知恵に限界はない)講師三澤千代治(パラダイム、ショックへの対応)講師藤井康男 5巻セット未使用につき、ビデオテープの試再生していません。函にヤケ、きず、すれ、よごれあり。コンディションは並です。