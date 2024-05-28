マイクロソフト　Xbox Series S　500GB 完動品　0908-301

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即購入大歓迎ですのでご購入の際にコメント頂かなくても大丈夫です。【安心補償あり】・不具合が御座いましたら返品・キャンセルのご対応を承っておりますので大変お手数ですが受取評価前にメッセージをお願い致します、受取評価後のご対応は承っておりません。※着払いにてご返送して頂きこちらで不具合のご確認をさせて頂いてからの返品・キャンセル対応という流れになっております。【商品内容】・XboxSeriesS 500GB本体ホワイト・電源ケーブル・HDMIケーブル※ケーブルは純正のものではないので予めご了承ください。■動作確認済み！☑️本体初期化 OK☑Wifi接続 OK☑️ワイヤレス接続 OK☑️充電 OK☑️全ボタン OK☑️アナログスティック OK☑️振動機能 OK☑️バッテリー充電 OK・アルコール消毒済み※中古品のため細かい傷や落としきれない汚れが見られる場合が御座いますのでご了承の上ご購入をお願いします。【発送】・佐川急便（発送後追跡番号をお知らせいたします）・通常1～2日で発送していますが金曜日午後～日曜日のご注文は、発送にお時間をいただきます（土日は発送のお手続きが出来ません。）ほかのソフトやコントローラー、多数出品中！見たい方はこちらをクリック！ → #MI_SA「XboxSeriesS」定価:￥32980