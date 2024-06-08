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ようこそ実力至上主義の教室へ 特典小説 原作・衣笠彰梧 書き下ろし小説 ０巻
商品番号 E64876000538
商品名

ようこそ実力至上主義の教室へ 特典小説 原作・衣笠彰梧 書き下ろし小説 ０巻
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎商品詳細・ようこそ実力至上主義の教室へ特典小説原作・衣笠彰梧書き下ろし小説０巻（ようこそ実力至上主義の教室へ2ndseasonBlu-ray/DVD第1巻初回生産版同梱特典）衣笠彰梧×トモセシュンサクによる大人気ライトノベル「よう実」の、ブルーレイ特典小説である衣笠彰梧による書き下ろし小説『ようこそ実力至上主義の教室へ0』(全328P)になります！【注】ブルーレイやDVDは付きません。画像の小説のみとなります。◎商品状態目立ったイタミや折れ、ヤケなども無く問題無いかと思います。ただ一度人手に渡っておりますので、神経質な方や細部まで拘る方はご遠慮下さい。写真のような梱包に入れて発送致します。御理解のある方のみ購入下さい。◎注意事項すり替えや違法複製などの観点から、購入後のクレーム、返品、キャンセル等はお受けできません。気になる点はコメント下さい。
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