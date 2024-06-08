NMB48本郷柚巴 卒業記念写真集 どこを見ればいい? ポストカードC ...

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商品詳細
お渡し会で直接受け取った写真集。ポストカードC（サイン\u0026種類別メッセージ付き）NMB48本郷柚巴2nd写真集どこを見ればいい？★本郷柚巴さん本人から手渡しでいただきました！★新品です！★即購入可能です！その他、気になることありましたら、お気軽にコメントお願いいたします！「NMB48本郷柚巴卒業記念写真集どこを見ればいい?」カノウリョウマ/本郷柚巴#カノウリョウマ#カノウ_リョウマ#本郷柚巴#本郷_柚巴#本#芸術／写真・工芸
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