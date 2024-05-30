HIROHIKO ARAKI WORKS 1981-2012 荒木飛呂彦 画集

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荒木飛呂彦原画展 ジョジョ展2012にて購入『HIROHIKOARAKIWORKS1981-2012』整理のため出品します書庫に保管しておりましたのでほぼ未使用で綺麗な状態ですが、自宅保管のため目立った傷なしといたしました。ご理解の上、ご購入ください。発送水濡れ防止の袋にいれ、箱に入れた上で可能ならクッション材もいれて発送しますメルカリ便のため、購入者様は送料負担0円ですコンビニ、ATM払いの方は購入前にご連絡いただき、入金時期等ご確認させてください。よろしくお願いいたします。#ジョジョの奇妙な冒険#ジョジョ展#hirohikoaraki#works#jojo#荒木飛呂彦