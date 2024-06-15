非売品 販促DVD 零 濡鴉ノ巫女 プロモーションPS5 PS4 Switch ...

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零 ～濡鴉ノ巫女～』10月28日に発売決定。新規追加衣装などが映った新 ... 零 ～濡鴉ノ巫女～』10月28日に発売決定。新規追加衣装などが映った新 ...

玩具屋の店内にて新品未使用で展示予定だった販促用の店頭PVプロモーションDVDです。未使用ですが若干の表面の塗装の剥がれ、かすれ、傷、汚れ、凹みなどがございます。商品状態につきましては、出品中のお写真よりご確認くださいませ。こちらご了承いただける方のみお手続きをお願いいたします。こちらも出品中でございますので、ぜひご覧くださいませ。▼非売品販促DVD零月蝕の仮面https://jp.mercari.com/item/m55509705572▼他出品中の商品もございますので、以下よりぜひご覧くださいませ#店頭用販促DVD_VHS_takaraya---#非売品#販促DVD#販促VHS#販促ビデオ#店頭ビデオ#プロモーションDVD#プロモーションVHS#プロモーションビデオ#販促#販促ディスプレイ#店頭ディスプレイ#店頭プロモ#店頭POP#店頭PV#PS3#PS4#PS5#PSP#任天堂#switch#濡鴉ノ巫女#濡鴉の巫女#月蝕の仮面