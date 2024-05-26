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「円谷プロ全怪獣図鑑」＆「東宝特撮全怪獣図鑑」【２冊セット】
商品番号 X26238206182
商品名

「円谷プロ全怪獣図鑑」＆「東宝特撮全怪獣図鑑」【２冊セット】
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小学館発行　ハードカバー大型豪華本「全怪獣図鑑シリーズ」２冊セットですサイズ　タテ28.4センチ　ヨコ22.2センチ①「円谷プロ全怪獣図鑑」　2013年3月11日　初版第１刷発行　帯付き　416ページ　厚さ3.7センチ　監修：円谷プロダクション　円谷プロ50周年の集大成！　『ウルトラQ』から『ネオ•ウルトラQ』まで　50年間に生み出された怪獣2500体以上を、　史上初の完全収録　B5サイズクリアファイル付き②「東宝特撮全怪獣図鑑」　2014年7月28日　初版第１刷発行　帯付き　208ページ　厚さ2.7センチ　協力：東宝　ゴジラ生誕60周年記念！　1954年の『ゴジラ』から2014年の　『GODZILLA』まで　映画•テレビに登場した　怪獣900体以上を完全収録　B5サイズクリアファイル付き商品は、スレ、シワ等の目立つダメージは無く、良好な状態ではありますが、完璧な新品状態を求められる方は購入をご遠慮下さい値引き交渉はご遠慮願います#円谷プロ全怪獣図鑑　#東宝特撮全怪獣図鑑#ウルトラマン　#ウルトラセブン　#ゴジラ#円谷特撮　#東宝特撮　#図鑑　#小学館#円谷プロダクション#本#芸術／演劇・映画
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