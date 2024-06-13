ヒート 製作20周年記念版('95米)〈2枚組〉海外盤スチールブック

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商品詳細
「ヒート製作20周年記念版('95米)〈2枚組〉」アル・パチーノ、ロバート・デ・ニーロ、ヴァル・キルマー、マイケル・マン、クリストファー・ノーラン《ディスク1》・マイケル・マン監督による音声解説・日本語吹替音声計約130分（テレビ朝日版）※現存するテレビ放送当時のものを収録しております。そのため一部吹替の音源がない部分はオリジナル音声（字幕スーパー付）となっております。・画面サイズ：HDワイドスクリーン1920×1080p/シネマスコープ・音声：DTS-HDマスター・オーディオ5.1ch(ロスレス)/DTS-HDマスター・オーディオ1.0ch(ロスレス) ＜テレビ朝日版＞/DTSデジタル・サラウンド2.0ch＜ソフト版＞・字幕：日本語/英語本編約170分《ディスク2》【映画芸術科学アカデミー】2016年9月にサミュエル・ゴールドウィン・シアターで行われた、米映画芸術科学アカデミー主催の「ヒート」キャスト、スタッフによるパネルディスカッションを収録！ホストを務めるのはクリストファー・ノーラン監督。アル・パチーノ、ロバート・デ・ニーロ、マイケル・マン監督らを迎えて当時を振り返る。【2015年トロント国際映画祭】2015年9月にトロント国際映画祭の「ヒート」の試写会で行われた、マイケル・マン監督によるパネルディスカッションを収録！●ドキュメンタリー -ストーリーができるまで -映画化への道のり -銃撃戦の舞台裏●対話 -パチーノ＆デ・ニーロ●犯行現場再訪●未公開シーン集 -ホッケー・シーズンは早く始まる -近所で一番善良な男 -アルバートとハナ（別テイク） -強要 -C区画での殺人 -レッツダンス -遅れて到着 -アンナはどこだ -輪をかけて最悪な男 -ネイトの手配 -応答なし●オリジナル劇場予告編集(1)(2)(3)一部に凹みがあります。素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。
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