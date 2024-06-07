中国真蹟大観 清［1］〜［13］のセット ✳︎中国の「書」の図版集 ...

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商品詳細
●このシリーズは全27巻ですが、全巻揃いの出品ですと「ゆうゆうメルカリ便」が利用できない為分けて出品しております。他の出品ー【宋・金】【晋・唐・五代】【元】【民国・現代(1)(2)】【名品選】の6冊セット。／【明8冊】セット。○目次画像や中身の画像は一部の巻を抜粋して写しています。○［1］142頁。図版53点、［2］144頁。図版56点。［3］153頁。図版89点。［4］163頁。図版68点。［5］163頁。図版61点。［6］143頁。図版49点。［7］162頁。図版69点。［8］150頁。図版67点。［9］159頁。図版49点。［10］163頁。図版93点。［11］160頁。図版80点。［12］167頁。図版62点。［13］156頁。図版91点。★状態説明ー本体元部の曲がり癖および表紙に角や縁部の多少傷み、［13］の表紙および目次頁下角に折れ等やや使用感はありますが、図版は問題ありません。✳︎価格の値引き交渉には対応しておりません。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy718753.html
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