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マリオストーリー ニンテンドー64 VGA85 新品
商品番号 I78467135533
商品名

マリオストーリー ニンテンドー64 VGA85 新品
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 27,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サブカルチャーアイテムの世界的な鑑定会社CGA（CollectibleGradingAuthority）による鑑定済みゲームソフトです。新品でないと鑑定から弾かれます。アンティーク品としてレトロゲームのコンディション鑑定を行い、その状態保存および鑑賞用途を目的として、アクリルケースに完全封印されたコレクション品となります。VGA鑑定marioWATApsa
http://narcologia.ru/goods/secretarial97916.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant236882.html
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