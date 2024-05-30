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EXO CHANNEL THE BEST トレカ Blu-ray DVD 特典
商品番号 Y13392276916
商品名

EXO CHANNEL THE BEST トレカ Blu-ray DVD 特典
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,955 円
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商品詳細

※商品画像・説明の盗用、無断使用は通報いたします※EXO-L-JAPANpresentsEXOCHANNEL“THEBEST”Blu-rayDVD初回生産限定盤通常盤・トレカ全8種初回生産限定盤　コンプリートセット　新品未開封を開封し撮影したのみですが、初期よりの細かな擦れなどがある場合がございます。ご了承くださいませ。*その他EXO（#EXO1008）等とおまとめで1ページ追加ごとに150円ずつ引かせていただきます。☑即購入◎質問などなければこのままご購入ください。☑梱包OPP袋などにまとめ再度防水対策し、ダンボール両面補強をして封筒へお入れいたします。☑配送追跡可能で匿名配送のらくらくメルカリ便休日配達なし・追跡なし・補償なしの普通郵便とは違い、出品者に個人情報を知らせることなく購入でき安心です。★2023年4月15日(土)・16日(日)にベルーナドームにて開催の日本ファンクラブイベント★※商品画像・説明の無断使用は禁止されている行為です。ブロックされても出品商品の確認・事務局への通報は可能な為、定期的に巡回確認し徹底的に対応します※ジャンル···韓流/KPOPグッズ種類···写真シウミンスホチェンギョンスディオD.O.チャニョルベッキョンカイセフンcreamsodaexistランダムmusicdramaYES24ALADINwithMUUktown4u11STSINNARAapplemusicmusicKOREASMSTOREBEATRODEMAKEstarmu-moミューモEXO-LJAPANペンミファンミーティングEXOCHANNELTHEBESTトレカコンプベッキョンギョンス#071623y
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