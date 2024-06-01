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Fender テレキャスター TX62BTX キャンディアップルレッド美品
商品番号 W84051787721
商品名

Fender テレキャスター TX62BTX キャンディアップルレッド美品
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 31,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

早い者勝ち！！今月末まで期間限定にて約20%オフで値引き中！品名：FenderJapanテレキャスターモデル名：TX62B-82TXカラー：キャンディアップルレッド家族が所有していたギターです。2008年に購入して約1ヶ月程度の使用のみで、現在まで使用しておらずケースにて保管していたようです。当初木村カエラが使用していたタイプ・カラーをチョイスしたらしいです。素人目ではありますが、購入した年数の割にかなり状態が良いです。付属品：ギターケース・取扱説明書・六角レンチ弦は、エクストラライトゲージですが新品に張り替え・清掃済中古品につきノークレーム・ノーリターンでお願いしております。
http://narcologia.ru/goods/update242595.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement579199.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric885345.html

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