Fender テレキャスター TX62BTX キャンディアップルレッド美品

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商品詳細
早い者勝ち！！今月末まで期間限定にて約20%オフで値引き中！品名：FenderJapanテレキャスターモデル名：TX62B-82TXカラー：キャンディアップルレッド家族が所有していたギターです。2008年に購入して約1ヶ月程度の使用のみで、現在まで使用しておらずケースにて保管していたようです。当初木村カエラが使用していたタイプ・カラーをチョイスしたらしいです。素人目ではありますが、購入した年数の割にかなり状態が良いです。付属品：ギターケース・取扱説明書・六角レンチ弦は、エクストラライトゲージですが新品に張り替え・清掃済中古品につきノークレーム・ノーリターンでお願いしております。
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Fender テレキャスター TX62BTX キャンディアップルレッド美品 ...
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