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商品詳細
「腹腔鏡下大腸切除術:がん研スタイル」山口俊晴/福長洋介定価:￥13000カバー：無表紙：直径10cm程の水濡跡有・スレ有小口：良好本文：良好（書込無）※中古本ですので、多少書き込みがあったとしても、ご了承願います#山口俊晴#山口_俊晴#福長洋介#福長_洋介#本#自然／医療・薬学・健康
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