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新品未開封 NCT127 THE LINK 2Blu-ray+CD+GOODS
商品番号 M87381966459
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新品未開封 NCT127 THE LINK 2Blu-ray+CD+GOODS
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,110 円
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商品詳細

数ある出品の中でご覧頂きありがとうございます＾＾♡即購入OK♡♡おまとめ購入値引きOK♡NCT127イリチル【初回生産限定盤】NCT1272NDTOUR'NEOCITY:JAPAN-THELINK'2Blu-ray+CD+GOODS定価:15,000円(税込)未開封品【仕様/封入特典】・BOX仕様・東京ドーム公演映像(Blu-rayDisc1)・特典映像(Blu-rayDisc2)・日本オリジナル新曲2曲(CD)・ミニオフィシャルファンライトキーホルダー・直筆メッセージ入り銀テープ・トレーディングカードA柄(全9種コンプリートセット)・アコーディオンポストカード(全1種)・シリアル応募抽選券(3枚)←応募期限が切れています、ご注意ください※あくまで一度人の手に渡ったものですので、ビニール袋を含め初期傷などを気にされる方・完璧なお品を求める方はご遠慮くださいm(__)m※未開封品のため不具合があった場合はメーカーに直接お問い合わせください、すり替え防止のためいかなる理由でもNCNRにご理解頂ける方のみご購入をお願い致します！【おまけ】2Baddiesmu-mo特典クリアステッカーBプチプチに包んでゆうパケット(箱)で発送致します！今回のDVD関連の他商品はこちら↓#UN_NCT_TheLink他にもNCTの商品を出品しているので是非チェックしてください↓#UN_NCTTAEILテイルJOHNNYジャニーTAEYONGテヨンYUTAユウタ悠太DOYOUNGドヨンJAEHYUNジェヒョンJUNGWOOジョンウMARKマークHAECHANヘチャン
http://narcologia.ru/goods/freshman331056.html
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