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商品詳細
フランス語の洋書本です。内部数ページに経年によるヤケ、シミがあります。また上巻の背表紙上部に破れがあります。(写真6枚目でご確認ください。)縦34cm×横24.6cm×厚み3.2cmの大型本2冊セットになります。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful26551.html
http://narcologia.ru/goods/Adder668375.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle498725.html
フランス語 アート\u0026ガストロノミー 大型本2冊セット - 洋書
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