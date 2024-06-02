【レア】スラムダンク　画集

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商品詳細
海外版のスラムダンクの画集（海賊版などではなく公式に発売されたものです）背表紙に傷多め、全体的にもカバーは傷があります。中身はキレイです。コメント不要、即購入OKです。迅速にレターパックプラスにて発送します。ご購入を検討されている方には、出来るだけお値下げ対応します。ご希望額をコメントからお願いします。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/plaque351007.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless570759.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring175396.html
PLUS/SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2／井上 雄彦 | 集英社 ― SHUEISHA ―
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