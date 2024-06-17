PS4本体 500GB コントローラー2個　付属品　箱付き

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商品詳細
SONYPlayStation4500GBブラックCHU-1100A使用頻度は少ないですが、細かな傷はございます。付属品は全て揃っているとは思いますが、充電ケーブルとHDMIケーブルは純正品かは不明。ゲームは問題なくプレイできますのでご安心くださいませ。この箱にガムテープで固定して発送します。それでも問題ない方、宜しくお願いします。お値下げ不可高額商品の為、すりかえ防止で返品不可とさせて頂きます。#PS4#ソニー#SONY
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