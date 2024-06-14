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EXO CLOCK スペシャルフォトカード ウルロン ベッキョン トレカ
商品番号 T74867941618
商品名

EXO CLOCK スペシャルフォトカード ウルロン ベッキョン トレカ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023EXOFANMEETINGEXO'CLOCKFORTUNESCRATCHSETスペシャルフォトカードウルロンGROWLベッキョン海外商品ですので初期傷がある場合もございます、神経質な方は購入をお控えください。スリーブ＋硬質ケース、防水対応にて発送致します。即購入可。値下げ不可。#EXO#トレカ#スペシャル#ウルロン#スホ#シウミン#ベッキョン#チェン#チャニョル#ディオ#カイ#セフン
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