EXO CLOCK スペシャルフォトカード ウルロン ベッキョン トレカ ...

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商品詳細
2023EXOFANMEETINGEXO'CLOCKFORTUNESCRATCHSETスペシャルフォトカードウルロンGROWLベッキョン海外商品ですので初期傷がある場合もございます、神経質な方は購入をお控えください。スリーブ＋硬質ケース、防水対応にて発送致します。即購入可。値下げ不可。#EXO#トレカ#スペシャル#ウルロン#スホ#シウミン#ベッキョン#チェン#チャニョル#ディオ#カイ#セフン
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