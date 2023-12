山元彩香 写真集 We are Made of Grass, Soil…

山元彩香写真集 『We are Made of Grass, Soil, and Trees』 | 高精細 ...



山元彩香写真集WeareMadeofGrass,Soil,Trees,andFlowerscondition目立った傷汚れ等なく綺麗な状態です。あくまでも中古本ですので、コンディションを最重視される方はご購入をおすすめしておりません。【商品説明】「同じ土地で長く暮らしてきた人を詳細に観察していると、まるでその土地のポートレイトのようにも思える。身体に注がれてきた光や風、そして、ささやかな日常の思考も蓄積されて人はかたちづくられているのだろうーー」佇む少女たちはまるで土や草木や花のようです。一定のトーンを保つ静閑な画面が内包する、人間の記憶の起源を辿るような幾重もの層。そして境界を超越する姿。写真家は、\"人間の属性を取り払ってでもなお身体に残り続ける何者か\"を静かに追い続けています。サイズ:290x226mm製 本:ハードカバー96ページ出版社:T&MProjects日本写真家木村伊兵衛土門拳安井仲治林忠彦細江英公川田喜久治奈良原一高東松照明植田正治高梨豊森山大道荒木経惟中平卓馬石内都須田一政北井一夫牛腸茂雄杉本博司森村泰昌深瀬昌久北島敬三ハービー山口沢渡朔鈴木清金村修上田義彦山本昌男岩合光昭畠山直哉ホンマタカシ蜷川実花川内倫子野口理佳長島有里枝佐内正史鈴木理策尾仲浩二高橋恭司横田大輔星野道夫石川直樹川島小鳥奥山由之photographerphotography