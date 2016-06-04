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マクロスデルタ ワルキューレ フレイア、美雲、ミラージュ グッズセット
商品番号 P34580165005
商品名

マクロスデルタ ワルキューレ フレイア、美雲、ミラージュ グッズセット
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為出品させて頂きます。《2017年開催湘南マクロス海の家》より【ワルキューレかき氷注文特典】・フレイア\u0026ミラージュ紙コースター1点《2018年公開激情のワルキューレ》より【劇場現地物販購入品】・3Dアートコレクション※ギザギザした表面の3D加工により、フレイア\u0026ミラージュ、フレイア\u0026美雲の2つの絵柄のデザインが、見る角度により違って楽しめるという、ワルキューレやデルタ関連のグッズでは非常に珍しい、唯一のアイテムです。《コンディション》・コースター受領当時から保護袋が付いていませんでしたが、慎重に扱い暗所保管していた為汚れなどは見当たらず、素人検品ですがコンディションは良好かと思います。・3Dアートコレクション新品、未使用、未開封。購入当時から慎重に扱い暗所保管していた為、傷や汚れなどは見当たらずコンディションは良好です。以上、他にご質問ご要望等ありましたら、何でもお気軽にお寄せくださいませ。#マクロス#マクロスデルタ#マクロス△#フレイア#フレイア・ヴィオン#ミラージュファリーナジーナス#ミラージュ・ファリーナ・ジーナス#激情のワルキューレ#BUYEE
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