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初期型NINTENDO SWITCH 本体 表面消毒、掃除済み
商品番号 U82219509687
商品名

初期型NINTENDO SWITCH 本体 表面消毒、掃除済み
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます初期型Nintendoswitch(2017年)本体完品です、保護シールが貼ってあります。動作良好、コントローラーの問題はありません内容物・Nintendoswitch本体HAC-001・Joy-conL・Joy-conR・Nintendoswitchドック・Joy-conグリップ・ACアダプター・Joy-conストラップ・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド本体やコントローラーは目立った傷汚れありませんが箱の方は経年劣化や若干の汚れがあるので「やや傷や汚れあり」にしました値下げ不可です#任天堂#Nintendo#nintendoswitch
http://narcologia.ru/goods/approximate351020.html
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