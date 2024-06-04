銀河英雄伝説　VHS Vol.1〜26

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商品詳細
銀河英雄伝説VHSVol.1〜261.2巻ビニールカバーすべてとっているため黄ばんでいます3巻からは上部にはカバーつけたままです下部に取り出し口があるため、下部に傷あり喫煙者あり値下げ不可中古であることご理解いただける方ご検討ください
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