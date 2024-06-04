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風吹ケイ写真集『幕開』直筆サイン本
商品番号 L75201066286
商品名

風吹ケイ写真集『幕開』直筆サイン本
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,462 円
在庫状況 あり

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商品詳細

風吹ケイ写真集『幕開』直筆サイン本本人直筆サインの為一度は開封されております事ご理解頂ける方。当日店舗にてラッピング袋に入れてもっている状態で未開封です。発送はネコポスを利用予定です、以上よろしくお願いします。
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