MERCH BOX #6 bts マーチボックス　抜けなし

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商品詳細
BTSMERCHBOX＃6マーチボックス6weverseshopで購入致しました。トレカあり、抜けなし。箱から出し動作確認一度しています。箱に破れみられます。即購入◎自宅にて保管していましたが海外商品の為、見落としによるスレ・キズやその他の初期難がある場合がございます。気になる方は購入ご遠慮ください。ご理解のうえ、ご検討ください。よろしくお願いいたします。BTS防弾少年団バンタン방탄소년단RMJINSUGAJーHOPEJIMINVJUNGKOOK公式ジャンル···韓流/KPOP人気グループ···BTSグッズ種類···その他
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