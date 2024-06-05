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商品詳細
ps4コントローラーソニー純正デュアルショック4ファイナルファンタジー15専用コントローラー FF15純正デュアルショック4モスグリーンコントローラー2個セットの出品です。USBケーブル付いております全ボタン検品済みですのでご安心くださいませ。グリーンの方は右側のスティックゴム部分にダメージがあります。全国送料無料ですのでご安心くださいませ。#ps4#プレイステーション4#デュアルショック4#ファイナルファンタジー15#レアカラー#コントローラー
http://narcologia.ru/goods/reflector993064.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant430582.html
http://narcologia.ru/goods/enquire989.html
デュアルショック4 ファイナルファンタジー15専用コントローラー 2個セット
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