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デュアルショック4 ファイナルファンタジー15専用コントローラー 2個セット
商品番号 O79206279112
商品名

デュアルショック4 ファイナルファンタジー15専用コントローラー 2個セット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ps4コントローラーソニー純正デュアルショック4ファイナルファンタジー15専用コントローラー　FF15純正デュアルショック4モスグリーンコントローラー2個セットの出品です。USBケーブル付いております全ボタン検品済みですのでご安心くださいませ。グリーンの方は右側のスティックゴム部分にダメージがあります。全国送料無料ですのでご安心くださいませ。#ps4#プレイステーション4#デュアルショック4#ファイナルファンタジー15#レアカラー#コントローラー
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