壁掛け　民族　魔除け　木彫り　動物　魔物　S20197

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#OldStyleInterior←エコ百貨店のインテリア売場◇◇◇商品名◇◇◇壁掛け 民族 魔除け 木彫り 動物カラフル にっこり『商品説明詳細』サイズ：約高さ88cm×約幅28cm『商品コンディション』★「伝統工芸品」のジャンルです。現代人が懐かしいと感じる復古調・懐古的という趣のある商品で今では伝統技法を継承する職人や製作集団が減り、価格も高騰し入手困難になった商品をご紹介しております。一般家庭のお片付け時に出た御品です。商品本体は未使用品で美品だと思いますが、長期保管による劣化や汚れがあり、当方で簡単なクリーニングは致しました。外箱などに汚れやスリ傷などの相応の経年劣化があることをご了承ください。数十年の時を経て陽の目を見た当時の品が現存するだけで希少価値があります。伝統工芸やレトロ品、ヴィンテージ品にご理解ある方とのお取引を希望します。『注意事項』★価格交渉ご遠慮ください★バラ売りは想定しておりません★コメント無し、即購入OKです★当方の作業スペースや保管スペースは喫煙やペットとは無縁です『発送方法』★らくらくメルカリ便★18:00前後に発送手配しております。17:00までのご購入なら当日発送便に間に合います★梱包にはリサイクル段ボールや新聞紙などを利用させていただくこともありますのでご容赦ください