SEVENTEEN sector17 ミンギュ　ラキドロ　トレカ　HMV

⚠️購入意思のないいいね❌即購入⭕️(中古品とご理解の上ご購入下さい！)お取り置き⭕️(必ず購入する場合のみ)値下げ交渉⭕️⚠️目立った傷や擦れはありませんが素人確認ということをご理解ください。海外製品の為、傷スレ等ある場合があります。透明トレカやマット素材はスレが見られます。発送方法・基本段ボールによる片面補強+防水対策・硬質ケース希望の方は+100円頂きます。購入前にコメント下さいご要望があればコメントして下さい！また何かあればコメントお願い致します！



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