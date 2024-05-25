SONY PlayStation3 CECH-4200B カセット23個　動作良

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH-4200Bcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ#ソニー#SONY#PS3【商品内容】・本体・コントローラー・コントローラー接続線・電源線・HDMIケーブル・カセット23個・グランドセフトオート5・メタルギアソリッド5・ファークライ4・THELASTOFUS・コールオブデューティブラックオプスⅡ・コールオブデューティ アドバンスド・ウォーフェア・コールオブデューティゴースト・コールオブデューティ3・コールオブファレスザ・カルテル・バトルフィールド3・バトルフィールド4・バトルフィールドハードライン・ブラザーインアームズヘルズハイウェイ・バイナリードメイン・スナイパーエリートV2・蒼の英雄・DARKSOULSⅡ・HEAVYRAIN・OPERATIONFLASHPOINTREDRIVER・アサシンクリード4ブラックフラッグ・BIOHAZARDalternativeedition・バイオハザードオペレーション・ラクーンシティ・アンデッド・ナイトメア追記させていただきますバラ売りは考えておりません。古いものなのでスレ傷や汚れあります。神経質な方はご遠慮ください。
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