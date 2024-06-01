美しい撤去 安心・安全で効率的な理論とコツ

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「美しい撤去安心・安全で効率的な理論とコツ」佐藤裕二定価:￥6000#佐藤裕二#本#歯科#歯#専門書「撤去のコツ」は、教科書に書いてありません。撤去は時間がかかりますが、簡単に、小さなリスクで、患者さんの負担も少なく、うまく撤去できたときの喜びは何とも言えません。 どの部分にどのような切削を行い、どのような器具を用いて、どの程度の力を加えるかの組み合わせは無限にあり、適切な方法は症例によりさまざまです。 アート＋サイエンスである「撤去」を楽しんでほしいものです。 〜本書より抜粋要約〜