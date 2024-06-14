風の谷のナウシカ [Blu-ray]

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商品詳細
「風の谷のナウシカ('84徳間書店/博報堂)」島本須美/納谷悟朗/宮崎駿Blu-ray定価:￥6800\u003c音声\u003e・日本語(2.0ch/リニアPCM)・英語/フランス語/ドイツ語/韓国語/広東語/北京語/オーディオコメンタリー(2.0ch/ドルビーデジタル)\u003c字幕\u003e日本語/英語/フランス語/韓国語/中国語(繁体字・北京語)概ね綺麗です#島本須美#納谷悟朗#宮崎駿
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