最終値下げ Neumann ノイマン TLM102 コンデンサマイク

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商品詳細
NEUMANNTLM102の出品となります。自宅スタジオで3回ほどアイドルさんの歌録りに使用しました。美品です。常にデジケータ(防湿庫)で保管しておりました。出品前の動作チェックも問題ありませんでした。※写真に写っているマイク本体、マイクホルダー、中箱が商品となります。よろしくお願いいたします。#GeorgNeumann#NEUMANNTLM102種類···マイク
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