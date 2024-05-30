テーマ別 特訓 ノート 天体 : 理科 : 国立・私立中学受験

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商品詳細
今は絶版の貴重なテキストです高額取引をされているお品になります綺麗なお品ですが折り目はありますカードも未使用です人の手に渡った中古品なので見落としがあってもご容赦願いますゆうゆうメルカリ便ポストか、らくらくメルカリ便で送ります簡易包装となりますテーマ別特訓ノート天体電流植物:理科:国立・私立中学受験#冨山篤#冨山_篤#本#自然／一般
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