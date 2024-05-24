任天堂スイッチ　Switch本体有機EL ネオンJC箱なし

「Switch本体有機ELJCネオンレッド・ネオンブルー★付属内容★本体ジョイコン左 ジョイコン右 ジョイコングリップジョイコンストラップドックACアダプターHDMIケーブル（社外品）スイッチケース←おまけ大人気任天堂スイッチの新型有機ELモデルになります★あくまでも中古品ですので細かな小キズや汚れはご理解ください★外箱はございません★状態は写真を見てご確認ください★購入後カセットさえあればすぐにお遊びいただけます★本体、ジョイコンなどその他付属品全ての動作確認済みで異常なしです★24時間以内にクロネコヤマトへ持ち込み発送しますので素早くお届け致します★それでは宜しくお願い致します！★※値下げ交渉は対応しませんのでご遠慮ください※ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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