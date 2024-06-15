名探偵コナン ゼロの執行人　DVD 豪華版Blu-ray

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商品詳細
名探偵コナンゼロの執行人のBlu-rayです。豪華版のため、特典が色々ついてます。アートボード25枚ムービーマークステッカーポストカードなどBlu-rayは視聴して再生できました。ほとんど見ていないので出品します。特典は未開封です。画像7枚目のポストカードは袋には入っておらず、そのまま封入されていました。特に目立った傷などありませんが、一度人の手に渡った品です。ご理解いただけますようお願いします。予約特典のアクリルキーホルダーだけ別で出品しています。まとめ買いはご相談下さい。名探偵コナンゼロの執行人江戸川コナン安室透降谷零劇場版名探偵コナン
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