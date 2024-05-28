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ニンテンドー64 本体 コントローラー×1 動作確認済み
商品番号 V43905322475
商品名

ニンテンドー64 本体 コントローラー×1 動作確認済み
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー64本体動作確認済みです。大乱闘スマッシュブラザーズを操作しましたが動作良好でした。本体、コントローラー１つ、電源ケーブル、TVケーブルのセットです。かなり古いものなので汚れやキズはありますのでご理解のある方のみご購入お願いします。
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