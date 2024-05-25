備前一文字　華やかな日本刀　図録

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商品詳細
備前一文字 華やかな日本刀 図録箱にダメージがあります(変色・汚れ)冊子裏表紙に少し擦りへこみ傷あり。写真をご確認ください。冊子の中身は綺麗な状態かと思います。できる限り丁寧に梱包し発送させて頂きます。一文字派南泉一文字刀剣乱舞
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