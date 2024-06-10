VISITOR　完全版　VHS

即購入可能です。初期動作確認済みですが、全ての動作を保証するものではありません。自己責任で、ご購入下さい。中古品の性質をご承知の上、ご購入をお願いします。神経質な方は御遠慮ください。画像で状態を確認していただきまして、気になる点がある方はコメント欄にてご質問ください。お客様からの値引き対応には応じておりません。ご購入頂ける際のコメントはご不要です。梱包は簡易梱包で梱包材の再利用を地球環境の為に行っています。地球環境の為になるとは、本当は思っていません。販売開始時5000円



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