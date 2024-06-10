最終値下げ【ファミコン】AD\u0026D プール・オブ・レイディアンス　説明書・葉書付き

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【商品】ファミコンAD\u0026Dプール・オブ・レイディアンス(説明書・ハガキ付き)クリーニング、可動確認済みです。セーブ機能生きております。(画像⑥⑦枚目をご覧下さい)カセットは美品ですが説明書に汚れがございます。年月の経った品物ですので状態をご理解頂いた上でご検討お願い致します。尚、お値下げ交渉はお受けしておりません。ご了承下さい。可動確認は任天堂のニューファミコンを使用しております。互換機で可動しない(大きめサイズのロム等)ソフトも存在致しますのでお求めの際はご注意下さい。発送の際はプチプチに包んでお送り致します。