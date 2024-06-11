G09-21 PS4 本体 ジェット・ブラック 1TB CUH-1200

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「PlayStation®4ジェット・ブラック1TBCUH-1200BB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥39980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4※※金土日祝日に購入されたものは月曜日(祝日の場合は次の日の平日)に配送になります。またメッセージも遅れる場合があります。ご了承ください。即購入可能、中古品です。ソフトを入れて検品し遊べることを確認してから出品しています、中古品とご理解頂けるかたのみ購入頂けると幸いです。システムソフトウェア10.71ケーブル他社製品含む場合がございます。クロネコヤマト宅配便にて丁寧に梱包しお送り致します。値下げ交渉はしておりません！その他お取引に関しましては、プロフを一読いただきますよう、お願いいたします。