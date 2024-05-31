新世紀エヴァンゲリオン　全巻

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新世紀エヴァンゲリオンCVSコミックス版全巻1-5巻完結(マーケットプレイスコミックセット)KADOKAWA/角川書店;初版(2015/1/1)貞本義行説明新世紀エヴァンゲリオン全14巻が、CVSコミックス全5巻で登場。1巻あたり約500ページの大ボリューム。あの「ヤシマ作戦」「アスカ来日」「フィフス・チルドレン」「人類補完計画、始動」「最後の戦い」を収録。西暦2015年、セカンドインパクト後の世界。敵性生命体「使徒」の襲来により、世界は滅亡の危機にさらされていた。人類は使徒に対抗すべく「エヴァンゲリオン」を開発。サードチルドレンの主人公・碇シンジはファーストチルドレンの綾波レイとともにエヴァにのって出撃する...！新品で買い1.2回読み、自宅保管していました。折れ、焼け、擦れとうあります。ご確認よろしくお願いします。