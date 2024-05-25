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TWICE MISAMO ミサモ ハイタッチトレカ MINA
商品番号 I82539003406
商品名

TWICE MISAMO ミサモ ハイタッチトレカ MINA
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入〇即日発送シリアル未使用です新品未使用ですが、表のフィルムだけ取りましたMINAシリアルナンバー、トレカ、CD2枚目の様に箱の中にプチプチ付きの袋に入ってます！画像のもの全てのお値段になります素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。また、初期傷等がある場合があるのでご了承ください。気になる点がありましたらコメントください！トゥワイス公式グッズトワイスモモサナミナmasterpiecedonottouchjapan1stminialbum
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